Na cestah so znova otroci, pazimo nanje

LJUBLJANA – Otroci, več kot 21.000 jih je letos prvič prestopilo šolski prag, se vsak dan vključujejo v promet kot potniki, pešci, tudi kolesarji. Njihova prometna varnost je prav gotovo področje, ki mu na Javni agenciji za varnost prometa (AVP) tradicionalno posvečajo izjemno pozornost. Ob začetku šolskega leta tako na AVP izvajajo različne aktivnosti s skupnim geslom Poskrbimo za varnost otrok. Poleg tradicionalnih aktivnosti spodbujanja urejanja šolskih poti in varovanja letos pripravljajo tudi zbirno spletno platformo šolskih poti, ki bo v enotni bazi zbrala načrte šolskih poti in grafične prikaze na ravni Slovenije, občin in posameznih šol. Prav tako želijo spodbuditi varovanje otrok vse šolsko leto.



V sklopu sodelovanja z Zvezo ZŠAM bodo obudili šolsko prometno službo s podaljšanim varovanjem otrok na kar 50 slovenskih osnovnih šolah. Na pobudo AVP se je med drugim uveljavil tudi nov prometni znak šolska pot, ki opozarja voznike na prisotnost otrok na poti v šolo.



Otroci promet doživljajo drugače kot odrasli, zato na AVP svetujejo, naj starši poskrbijo za spremstvo mlajših otrok, starejše pa naj učijo varnega in ustreznega ravnanja na šolski poti ter predvidevanja tveganih situacij. Otroci so manjši in zato manj opazni. Prav tako njihova pozornost zelo hitro odtava stran od prometa. Ob začetku šolskega leta voznike na AVP zato opozarjajo, naj v bližini šol in vrtcev zmanjšajo hitrost, namenijo otrokom posebno pozornost na šolskih poteh, jim odstopijo prednost na prehodih za pešce, ne parkirajo na površinah za pešce in kolesarje, še posebno pa naj bodo pozorni pri zavijanju levo ali desno v križiščih. Staršem pa priporočajo, da z otroki šolsko pot znova prehodijo, se z njimi pogovorijo in jim s svojim ravnanjem dajejo zgled. Poleg tega je pomembno, da svoje prvo- in drugošolce opremijo z rumeno rutico in kresničko, ki jih morajo otroci nositi vse leto.