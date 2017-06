Na Brniku letalo odneslo s steze

LJUBLJANA – Danes zjutraj so na največjem slovenskem letališču morali začasno ustaviti promet. Kot so nam potrdili pri Fraportu Slovenija, je manjše tovorno letalo zdrsnilo pri poletanju. Vzrok naj bi bile tehnične težave. Na srečo pri tem ni bil nihče poškodovan, so pa za krajši čas morali zapreti pisto.

Kljub temu ni prišlo do kakšnih večjih motenj v urnikih. Zamudo sta imeli le dve letali: eno v odhodu in eno v prihodu.