Na avtocesti večkilometrski zastoji, prometni zamašek zvečer v Ljubljani?

UNEC, LJUBLJANA – Če se odpravljate na pot, boste morebiti stali v koloni. O zastojih poročajo na primorski avtocesti pred zaporo pri Uncu v smeri Kopra, kjer je nastala tri kilometre dolga kolona. Pot se podaljša približno za pol ure. Je pa za osebna vozila mogoč obvoz po cesti Logatec–Laze–Unec, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoji so tudi na cesti Lesce–Bled.

Nekaj težav se obeta danes pozno popoldne in zvečer v prestolnici, in sicer na širšem območju športnega centra Stožice, ko bo zaradi prireditev (nogometne tekme na štadionu ob 20.45 in koncerta Zucchera v dvorani ob 20.00) spremenjena prometna ureditev med 17.00 in 1.00.