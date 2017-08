Na avtocesti goreče vozilo

DRAMLJE – Štajerska avtocesta je bila med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaprta pred predorom Golo rebro zaradi požara v smeri Maribora, je poročal prometnoinformacijski center. Ob 19.25 je tam zagorelo osebno vozilo.

Gasilci PGE Celje in PGD Slovenske Konjice so požar omejili in pogasili. Vozilo je uničeno.

Avtocesta je bila v smeri Maribora zaprta do 20.10, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.



