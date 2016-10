Münchenčan je Opatijo zamenjal za Piran

Prejšnji konec tedna je bilo v Piranu ekipno tekmovanje v trnkarjenju iz zasidranega čolna za mednarodni pokal ribiškega društva Arbun. Na prvi pogled nič posebnega, če to društvo kot organizator tekmovanja ne bi bilo iz Münchna. Ustanovljeno je bilo pred tremi leti, njegov predsednik in ustanovitelj Münchenčan Anton Fellner pa je tako navdušen nad športnim ribolovom pri nas, da je z največjim zanosom poskrbel za to že drugo mednarodno tekmovanje za pokal svojega društva v Piranu.



Lanskega se je udeležilo 36 tekmovalcev, letošnjega že 44. Poleg športnih ribičev iz naših društev so seveda prišli iz Nemčije in Avstrije, ob čemer niso skrivali, da jih za to ni navdušilo le cukanje ribic, ampak tudi priložnost za vesela piranska druženja.



Ribiči so ga radi sprejeli



Fellner, ki je v Münchnu zasebnik s podjetjem za vodovodne inštalacije in centralno ogrevanje, je k nam prvič prišel slučajno pred šestimi leti. Takrat je bil namreč član društva športnih ribičev v Opatiji in se je kot član njihove ekipe udeležil tekme za pokal piranskega Ribiškega društva Oradela. »Mesto Piran, dobra organizacija tekme, predvsem pa vse, kar jo je družabnega tri dni prijetno spremljalo po mestu, me je tako navdušilo, da sem Opatijo zamenjal za Piran. Tukajšnji ribiči so me radi sprejeli medse, kupil sem čoln in tako izkoristim vsako priložnost, da pridem v Piran,« je vesel svoje, kot pravi, življenjske odločitve.



A k nam nemalokrat ne pride sam. Za športni ribolov je v Münchnu navdušil že kar nekaj prijateljev, ki jih rad pripelje po prve mediteranske ribiške izkušnje. Iz Münchna jim je namreč Piran bliže kot pa nemško Severno ali Baltsko morje. Tako se je pojavila tudi ideja o ustanovitvi društva Arbun München. To že z imenom ne skriva svojih simpatij do Jadranskega morja, saj predvsem v Dalmaciji ribonu pravijo arbun.

Preselil se bo kmalu »Prihodnje leto se bom upokojil in potem se preselim v Piran,« pravi Anton Fellner, ki se že zdaj veseli svojih prihodnjih piranskih dni. Pri tem pa še zdaleč ni osamljen. Za nakup tukajšnjih nepremičnin se namreč odloča vse več Avstrijcev, Švicarjev in ne nazadnje tudi Skandinavcev.

Društvo je včlanjeno v nemško zvezo za ribolov na morju. Nihče od sedanjih 30 članov prej ni lovil na morju, a s Fellnerjevo pomočjo so vzljubili ta šport in tudi prijetna piranska druženja, ki ga spremljajo. Razen treh članov, ki so iz Avstrije, so vsi preostali Münchenčani. Nemška ribiška zveza je društvu dodelila status društva za ribolov na morju za Bavarsko in lani se je njihove piranske tekme udeležil celo delegat nemške ribiške zveze Marco Montieri. Prvič je lovil pri nas in ni skrival navdušenja, čeprav pri njih lovijo dosti večje ribe.



Člani kluba iz tujine



Fellnerjevo pobudo za tekmo za pokal Arbun so z veseljem in precejšnjo organizacijsko pomočjo podprli v vseh ribiških društvih na Obali. Ob tem je zanimivo, da ima na primer RD Oradela v svojih vrstah tudi še kar nekaj članov iz Italije, Avstrije in celo Rusije. Žal je na letošnjo tekmo prišlo bolj malo ribičev iz Nemčije, saj so imeli hkrati v Hamburgu kvalifikacijsko tekmo za njihovo državno prvenstvo.



Pred Piranom so lovili iz čolnov in vsak gram ujete ribe se je točkoval z eno točko, kot se za pokal Arbuna spodobi, pa se je pri ribonih gram točkoval z 10 točkami. Ulov je bil dober, saj so skupno nalovili 58 kilogramov rib, od tega kar 32 kilogramov ribonov. Tako na zabavi ob razglasitvi rezultatov in podelitvi številnih nagrad v piranski restavraciji Delikatesa ni manjkalo dobre volje. Zmagala je ekipa ŠRD Marinar Kranj, v kateri sta bila Štefka Cvirn in Anton Veselič, druga je bila ekipa RD Solinar Strunjan z Janom Krajcarjem in Ljubom Trbižanom, tretja pa ekipa RD Oradele Piran s Frenkom Godničem in Mladenom Šimičičem. Največjega ribona, ki mu je tehtnica pokazala 289 gramov, je ujel Jan Krajcar, ki je poleg pokala zanj prejel tudi nagrado vikend paket v Hotelu Piran.