Mrk Pop TV in Kanala A: Toliko bo stalo, če ju boste hoteli nazaj

LJUBLJANA – Od ponedeljka dalje Pop TV in Kanala A ni mogoče več spremljati prek prizemne mreže oddajnikov, odslej sta dosegljiva le prek ponudnikov kabelske in satelitske televizije. Pod drobnogled smo vzeli ponudnike, ki so razkrili, kateri je najcenejši paket, v okviru katerega lahko spremljate omenjena programa. Ob tem naj poudarimo, da smo poslali enaka vprašanja tudi nekaterim manjšim ponudnikom, ki pa na vprašanja niso odgovorili.

Začne se pri 9,99 evra

Pri Telekomu je najcenejši paket, ki zagotavlja predvajanje obeh kanalov, paket kabelska TV. Ob vezavi za 24 mesecev je prvih šest mesecev naročnina brezplačna, nato pa 17,9 evra. Ponujajo tudi paket TopSolo TV, katerega naročnina je 22,95 evra. Cene v okviru paketov Trio, v katerega sta poleg televizije vključena še internet in telefonija, pa so nekoliko višje, a za nove naročnike imajo akcijo, po kateri je ob vezavi za 24 mesecev naročnina prvih 12 mesecev 26,95 evra (redna cena je 35,95 evra).

Pri T-2 pojasnjujejo, da so programi družbe ProPlus na voljo v vseh njihovih programskih shemah. »Tisti, ki imajo na voljo optično omrežje T-2, lahko naročijo T-2 televizijo s TV- programskim paketom S, ki vključuje 50+ nacionalnih in lokalnih TV-programov (tudi Pop TV) in stane 9,99 EUR mesec (vmesnik standardne ločljivosti),« so pojasnili v odgovoru na vprašanje.

Amisova najugodnejša ponudba, ki vključuje omenjena programa, je v okviru paketa televizije in interneta. »Paket Amis Trojka Flex uporabniku že za 21,90 EUR na mesec prinese dostop do televizije, širokopasovnega interneta in telefonije. Naročilo in priklop storitve sta preprosta in hitra, že v začetnem paketu pa je na razpolago širok nabor najprivlačnejših vsebin. Uporabniki, ki ne želijo plačevati za fiksni priključek, lahko za 7,99 EUR mesečno uporabljajo tudi storitev Si.mobil NOW, ki deluje na kateri koli internetni povezavi.«

Pri Telemachu pa pojasnjujejo, da je v okviru ponudbe satelitske televizije Total TV najugodnejši paket, ki vključuje programa Pop TV in Kanal A, paket Total TV 1, ki je uporabnikom prvih 6 mesecev na voljo za akcijsko ceno 14 evrov mesečne naročnine. Po preteku akcijskega obdobja je cena paketa 17,50 evra na mesec. »Najugodnejša storitev v Telemachovi kabelski ponudbi je Telemachova kabelska televizija, ki je uporabnikom v akcijski ponudbi prvih 18 mesecev na voljo za 9,99 evra.« Telemach omogoča tudi digitalno televizijo, ki je uporabnikom prvih šest mesecev na voljo za 13,99 evra na mesec.