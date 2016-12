Mraz do kosti, izmerili skoraj –15 stopinj

LJUBLJANA – Jutranje temperature so v nekaterih krajih po Sloveniji naznanile, da je prava zima. Čeprav nam manjka nekaj snežne odeje, so se temperature spustile kar precej pod ledišče. V Babnem Polju so namerili –14 stopinj Celzija, –10 so termometri pokazali v Slovenj Gradcu, Ratečah in na letališču Jožeta Pučnika.

Tudi drugod po slovenskih krajih so se gibale večinoma pod ničlo. V Ljubljani so namerili –6 stopinj Celzija. Le na Primorskem so bile nekoliko bolj »človeške« in se niso spustile pod ledišče. V Kopru je ob 6.00 termometer pokazal dve stopinji.

Sicer pa bodo jutranje temperature v prihodnjih dneh ostale pod lediščem, napovedan je celo rumeni alarm .

Oglejte si še ostale podatke, ki so jih izmerili med 6.00 in 6.30.

