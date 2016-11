Motoristi so 20. darovali kri

Včeraj ob 8.00 zjutraj so se že dvajsetič po vrsti v prostorih transfuzijske enote Splošne bonišnice Izola zbrali člani Moto kluba Kondor Slovenija iz Kopra in nekaj njihovih prijateljev. Klub, ki šteje natanko 101 člana, trikrat na leto, vsake štiri mesece, daruje dragoceno tekočino. V predzimskem času je porast operativnih posegov večja kot sicer; poleg motoristov, ki so eni od najbolj ogroženih udeležencev v prometu, jo potrebujejo še drugi ponesrečenci, kronični bolniki in kot rečeno pacienti, ki za reševanje golega življenja ali zato, da bo njihovo bivanje bolj kakovostno, potrebujejo operacijo.



Nekaj več kot štiri decilitre krvi je v sredo daroval vsak član moto kluba Kondor, ki v 10 letih obstoja nima ene samcate hujše motoristične nesreče. Znani so kot miroljubni in umirjeni motoristi, po večini so srednjih let, tako rekoč vsi z Obale. Ko jih povprašamo o novostih v Kondorju, njihov predsednik Stipe Vincek navdušeno pove, da imajo zdaj lasten klubski prostor: » Zahvala za to gre koprskemu županu Borisu Popoviču, ki je za nas, kljub temu da za občino nismo profitabilno društvo, veliko naredil. V nasprotju z izolsko občino in županom mag. Igorjem Kolencem, kjer za naše potrebe niso imeli dovolj sredstev, volje ali časa. Zato od letošnje zime nismo več izolski, ampak koprski moto klub, župan Popovič nam je dal v uporabo prostor na Vanganelu 38.«