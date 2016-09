Moskva, na pomoč, Slovenci me lovijo!

NOVO MESTO, BEOGRAD – Slovenija je mednarodno tiralico za danes 55-letnim Srbom Dragomirjem Grujovićem razpisala že leta 2007, organe po vsem svetu poziva, naj mu, če ga kje odkrijejo, odvzamejo prostost in ga pošljejo v naš pripor, saj ga iščemo zaradi vojnih zločinov proti civilnemu življu ter poskusa umora. Prek mednarodne pravne pomoči je novomeško sodišče po več letih le izvedelo za naslov njegovega prebivališča v Čačku in mu lani poslalo obtožbo, ki je bila proti njemu vložena daljnega leta 1994. Pred nekaj dnevi pa so mu poslali tudi poziv, naj 13. oktobra ob 13. uri obišče Novo mesto, saj bo tam pred okrožno kazensko sodnico Natalijo Picek Kink potekal predobravnavni narok zaradi domnevnih zločinov, ki naj bi jih zagrešil pred natanko četrt stoletja. Ko je ta poziv prebral, pa je Grujović za pomoč zaprosil kar Ruse.



Obramba brez njega megla brez mesa



Novomeška obtožba ga bremeni, da je leta 1991 med nekajdnevno vojno v Slovenijo kot vodnik jugoslovanske vojske grozil, da bo razstrelil skladišče s 7,5 milijona litrov bencina in dizelskega goriva ter z okrog 10.000 litri olj in maziv, ki ga je imela JA na Puščavi pri Mokronogu, streljal je tudi v poveljnika logistične enote JA v Mokronogu Branimirja Furlana, ki je prestopil v TO, in ga hudo ranil.

