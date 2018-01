Šunka, polna sočnosti, je bila prešpikano poležana v marinadi z limeto in pomarančo, medom ter gorčico. Oplemenitena še s česnom in koriandrom ter merkénom, ki sem ga dobil v dar iz Čila. To je to!



Moška kuharija ni neko brezvezno premetavanje loncev po štedilniku. Kuharija z brki in brado mora biti strast, je erotika in ne nazadnje stisk dlani prijatelju ob omizju v najbolj žlahtnem pomenu besede. Zadnjič mi je eden meni najbolj prijaznih osebkov na planetu poslal sporočilo, da s familijo ni prav daleč od mene. Sem bil, resnici na ljubo, kar precej gor pod vrhovi. Mi je pihalo in neslo sneg v ksiht, kot imam nadvse rad, a sem z veseljem obrnil navzdol. Je rekel, da bo svojo​ babše in par otročadi pregovoril, da se ustavijo pri meni na kozarčku. Seveda ob tem ne sme manjkati kaj za pod zob! Ucvirnal sem jo po blatnem klancu, da sem potisnil kos mariniranega pujsa, ki je daroval svoje telo na oltar človeške kulinarike, v pečico. Bilo je fino, ko smo grižljaje nosili v usteca. Teden prej sem imel na sporedu še bolj fino kuharijo. Roditeljsko. Vrhunsko sem se potrudil v pečici narediti pišče po kubansko.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«