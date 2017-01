Morske alge hranijo osiromašeno zemljo

Kmetijstvo je pomembna gospodarska panoga, ki pa jo že od nekdaj spremljajo takšne in drugačne težave. Kot pravi Matej Cerar, direktor podjetja Meko, d. o. o., je trenutno največja težava v živinoreji, kjer se spoprijemajo z velikim padcem odkupne cene mleka. »Čeprav ta spet rahlo raste, še vedno ne pokriva stroškov pridelave, kar posredno povzroča velike težave celotnemu slovenskemu kmetijstvu,« pravi Cerar. Dogajanje v kmetijstvu namreč vpliva tudi na poslovanje njihovega podjetja, ki so ga ustanovili leta 1994 in danes zaposluje pet sodelavcev, strokovnjakov na področju agronomije in zootehnike. Obenem imajo še pet zastopnikov, ki pokrivajo vsak svoj del Slovenije. Meko se namreč ukvarja s trgovino na debelo z izdelki za kmetijstvo: oskrbujejo kmetije, posestva, kmetijske zadruge in trgovine z do okolja prijaznimi, večinoma ekološkimi gnojili na osnovi apnenčastih in rjavih morskih alg. Prodajajo tudi mineralno-vitaminske in druge dodatke za živino priznanih tujih proizvajalcev ter izdelke za fermentacijo gnojevke. V programu imajo tudi prehranske dodatke in izdelke za nego za male živali znamke Canina.



Ekološke rešitve



Ker so ljudje vedno bolj občutljivi za ekologijo, raste uporaba naravnih in do okolja prijaznih izdelkov tudi na področju kmetijstva. »Še posebno izdelki iz morskih alg imajo poseben položaj, saj je morje zibelka življenja in vsebuje paleto mikroelementov, ki manjkajo v osiromašeni zemlji in s tem tudi v naši hrani,« pojasni Cerar in poudari, da so v njihovem podjetju usmerjeni k trajnostnim rešitvam in vzpodbujajo do okolja prijazno kmetovanje. »Sonaravna oskrba zemlje z neoporečnimi snovmi je naše najpomembnejše vodilo,« še pove sogovornik. Zato želijo razširjati zavest o primernosti uporabe ekoloških gnojil in drugih pripravkov. Zaradi dolgoletne uporabe umetnih gnojil je zemlja namreč osiromašena, zmanjšalo se je število mikroorganizmov in deževnikov v njej. Zato imajo v prodajnem programu tudi ekološka gnojila in izboljševalce tal, ki so certificirani za uporabo v ekološkem kmetovanju in izdelani iz morskih alg.



Prav tako je po besedah našega sogovornika problematična uporaba neobdelane gnojevke na travnikih in njivah. »Samo s predhodno obdelavo gnojevke lahko zmanjšamo njeno agresivnost, zmanjšamo smrad in zadržimo dušik, ki ga vsebuje, da ga rastline lahko koristno uporabijo,« opozori Cerar. To dosežejo s fermentatorjem gnojevke.



Stranka je partner



Poleg strokovnega znanja, ki ga imajo sodelavci družbe Meko, in kakovostnih izdelkov je za uspešno poslovanje ključen dober odnos s strankami. Tega negujejo že 22 let in kupci pri njih niso le številke, ampak se trudijo, da je odnos oseben in da za vsako težavo predlagajo najboljšo možno rešitev.



Podjetje je tudi eden od ustanovnih članov Trgovinske zbornice Slovenije (TZS). Kot pove direktor Cerar, so že od nekdaj čutili potrebo po organiziranosti trgovcev v zbornico, saj lahko samo ta zagotavlja skupen glas njihove panoge. Zato članstvo v TZS vidi kot nekaj koristnega, ne le za njihovo podjetje, ampak za panogo kot celoto.