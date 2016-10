Morilskih jajc na slovenskih trgovskih policah ni

LJUBLJANA – Pred dnevi smo poročali, da je tik ob slovenski meji zaradi okužbe s salmonelo umrl štiriletni deček. Krivec za okužbo naj bi bila jajca poljskega porekla kupljena pri znanem trgovcu. Trgovec je domnevno sporna jajca s Poljskega takoj odstranili s prodajnih polic, ob tem pa so se mnogi spraševali, kakšnega porekla so jajca pri največjih slovenskih trgovcih. Odgovori, ki smo jih prejeli, vas bodo presenetili.

»Vsa ponudba jajc v trgovinah Spar in Interspar je slovenska,« so zapisali v odgovoru v trgovinah Spar.

»V Lidlu Slovenija so vsa jajca izključno slovenskega porekla. To bomo ohranili tudi v prihodnje,« so odgovorili iz Lidla.

Podobno kot pri zgornjih dveh odgovarjajo v Mercatorju: »Vsa kokošja jajca v trenutni Mercatorjevi ponudbi so slovenska«.

V trgovinah Tuš pojasnjujejo: »V trgovinah Tuš imamo na policah samo slovenska jajca.«

Iz trgovine Hofer pa odgovarjajo: »Ponosni smo, da lahko kupcem v okviru naše redne ponudbe nudimo jajca izključno slovenskih dobaviteljev, in sicer ponujamo pet vrst pakiranih jajc. Vsa so označena z logotipom Kakovost iz Slovenije, ki smo ga pred kratkim osvežili in poenostavili.«