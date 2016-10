Morate danes v trgovino? Težka bo, odprtih bo le peščica

Na praznik vseh svetih boste težko našli odprto trgovino.

Na spletnih straneh trgovcev smo preverili, kdo in kdaj ima danes odprta vrata. Objavljamo jih v abecednem vrsten redu.

E. Leclerc

Hipermarketa Ljubljana in Maribor ter prevzemno mesti spletne trgovine E.Leclerc Drive bodo zaprti.

EuroSpin

Trgovine so zaprte.

Hofer

Na spletni strani so zapisali: »V torek, 1. 11., bodo naše poslovalnice zaprte.«

Jager

Na spletni strani trgovin Jager 1. november ni posebej izpostavljen. Sodeč po zapisanem bodo vse trgovine, z izjemo centralenga skladišča v Mestinju, danes odprte do 12. ure.

Lidl

Na spletni strani beremo: »V torek, 1.11.2016, bodo Lidlove trgovine zaprte.«

Mercator

Odprte bodo naslednje dežurne prodajalne:

Market Dom Murska Sobota, Lendavska ulica 21, 9000 Murska Sobota bo odprt od 7:00 do 21:00,

Market Avtobusna postaja Maribor, Mlinska ulica 1, 2000 Maribor bo odprt od 6:00 do 23:00,

Market Slovenska Ljubljana, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana bo odprt od 7:00 do 22:00,

Market Celovška 163 Ljubljana, Celovška cesta 163, 1000 Ljubljana bo odprt od 7:00 do 22:00,

Market Tržaška Ljubljana, Tržaška cesta 37 b, 1000 Ljubljana bo odprt od 6:30 do 22:00.

Spar in Interspar

Vse trgovine so zaprte.

Tuš

Trgovine so zaprte.