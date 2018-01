Mopedisti, pozor! Plačali boste kazen, če je ne boste imeli

CELJE – Po mnenju vrhovnih sodnikov vozniki mopedov brez čelade kršijo prvi odstavek 34. člena zakona o pravilih cestnega prometa in morajo zato plačati 120 evrov kazni, poroča današnji Dnevnik.

Policisti so marca ustavili mladoletnika na mopedu (iz kategorije do 25 kilometrov na uro), ker ni nosil čelade, in mu napisali obdolžilni predlog za 120 evrov kazni. Toda okrajno sodišče v Celju, nato pa še višje sodišče v Celju sta presodili, da očitano sploh ni prekršek, ker sankcija za kršitev po drugem odstavku 34. člena zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o uporabi zaščitne čelade, ni izrecno predpisana.

Kazen za vožnjo brez čelade znaša 120 evrov

Zmešnjava z zakoni

Omenjeni odstavek namreč določa, da lahko vozniki najpočasnejših mopedov do 25 kilometrov na uro nosijo bodisi homologirano motoristično čelado bodisi kolesarsko čelado, vendar nadalje kazen za kršitev drugega odstavka 34. člena ni predpisana. Je pa predpisana kazen za prvi odstavek istega člena, ki govori o tem, da morajo vsi vozniki in potniki mopedov, lahkih štirikoles, motornih koles, trikoles in štirikoles brez zaprte kabine nositi motoristično čelado. V nasprotnem primeru morajo plačati 120 evrov kazni.

Po zmešnjavi zaradi ne dovolj precizno napisanega zakona o pravilih v cestnem prometu, zaradi katerega je višje sodišče v Celju v konkretnem primeru presodilo, da policisti ne morejo sankcionirati voznikov mopedov z najvišjo hitrostjo 25 kilometrov na uro, če se ti vozijo brez predpisane čelade, je vrhovno sodišče pohodilo zavoro.

Ni logično, da bi zakonodajalec zasledoval višje standarde varnosti pri uporabi mopedov.

Irena Kuzma

Vrhovni sodniki bi s kaznimi polnili državno malho

V zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila vrhovna tožilka Irena Kuzma, je senat vrhovnih sodnikov stališču tožilstva sledil v celoti in presodil, da ni prav nobenega razloga, da bi se moral zakonodajalec pri sankcioniranju neuporabe čelade pri najpočasnejših mopedih sklicevati še na odstavek, ki dopušča le izbiro med dvema tipoma čelad. Zato voznik ali potnik na mopedu, ki ne dosega hitrosti čez 25 kilometrov na uro, brez čelade kršita že prvi odstavek 34. člena zakona o pravilih cestnega prometa.

V sodbi so vrhovni sodniki zapisali, »da ni logično, da bi zakonodajalec zasledoval višje standarde varnosti pri uporabi mopedov, hkrati pa bi popolnoma odstopil od vsakršnega sankcioniranja kršitve obveznosti voznikov mopedov glede nošenja zaščitne čelade, bodisi zaščitne kolesarske bodisi homologirane motoristične«.

Štajerskemu prekrškarju se smeje: kazni za nazaj ne bo

Vrhovno sodišče pravnomočne sodbe sicer ne more več spremeniti v škodo obdolženega. Tako se za mladeniča, ki jo je na celjskem sodišču odnesel brez kazni, tudi po sodbi vrhovnega sodišča ne bo spremenilo nič, je pa sedaj vzpostavljena sodna praksa na tem področju, še poroča Dnevnik.