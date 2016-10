Molijo v hrvaščini, darujejo po domače

LJUBLJANA, ZAGREB – Ob odstiranju ozadja delovanja kulta Zdrava Atmosfera (ZA) z zagrebškim voditeljem Dragutinom Barušićem na čelu so šli mnogim lasje pokonci: tako smo na primer izvedeli, da člani slovenskega kulta molijo v hrvaščini, ki da je sveti jezik križarjev, Barušić je ob tem naložil še, da je tudi papež branil hrvaške molitve; sami menda govorijo angelski jezik, po naših cerkvah pa da ponoči izvajajo črne maše. Tako torej modrujejo v Zdravi Atmosferi, njena članica je tudi članica naše vlade. Slovenska ministrica za finance Mateja Vraničar Erman očitno moli po hrvaško, Dragutin pa – se je sam pohvalil – ji da kak »pravilen nasvet«.



Vraničar Ermanova je v kultu prestopila v katoliško vero in se pustila krstiti, in to od samega škofa Jamnika. V Zdravi Atmosferi je našla tudi moža Blaža Ermana, ki je v kult vstopil s svojo ženo Gordano Erman. Njegova prva žena je bila bolna, po lastnih zapisih je »deset let 'tavala' po svetu, od enega do drugega alternativca, vse z željo, da bi lahko pomagala svoji duši, srcu in umu,« Zdrava Atmosfera pa naj bi »pomagala pri hitrejšem okrevanju po bolezni«. A bolezen (po naših informacija rak) je bila močnejša, Vraničarjeva pa je kmalu po smrti prve Ermanove žene omožila devet let in pol mlajšega vdovca Blaža.

