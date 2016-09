Mojstri bograča so postali lendavski gasilci

Najbolj vzhodno slovensko mesto, Lendava, je že od leta 2011 svetovna prestolnica bograča. Tu je torej doma ta tradicionalna vinogradniška jed, sestavljena iz treh vrst mesa, krompirja, čebule, česna in olja. In tukaj se vsako leto konec avgusta na Bogračfestu zbere množica ljubiteljev. Eni kuhajo in tekmujejo v tem, kdo bo pripravil najboljši bograč, drugi se pridejo zabavat in do sitega najest.



Med 88 ekipami iz Slovenije in tujine je letos kuhalnico vihtela ekipa Cerarjeve stranke. Tako kot v hramu demokracije jim je v Lendavi poveljevala Simona Kustec Lipicer. Prav nič se ni branila in si je, namesto elegantnih suknjičev, nadela rdeč predpasnik. Najboljšega bograča sicer niso skuhali, saj je ocenjevalna komisija sklenila, da so ga domačini – lendavski gasilci.