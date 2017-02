Modni industriji v Sevnici cveti: prodali za osem odstotkov več

SEVNICA – Prodaja skupine Lisca, ponudnice pretežno ženskega perila in kopalk lastnih blagovnih znamk, ki v matični in hčerinskih družbah v osmih državah zaposluje 770 ljudi, je lani dosegla 31,75 milijona evrov in predlanski izid presegla za osem odstotkov. Liscin čisti dobiček, ki je za 29 odstotkov presegel predlanskega, je znašal 3,19 milijona evrov. Generalni direktor Lisce Goran Kodelja je za STA dejal, da je lanski dobiček skupine pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) dosegel 5,23 milijona evrov, s čimer so predlanski primerljivi izid presegli za petino.

Skoraj 30 trgovin v Sloveniji

Glede načrtov tekočega leta je na ravni skupine napovedal 6-odstotno rast prodaje. Letošnji čisti dobiček naj bi ostal na lanski ravni oz. naj bi to le nekoliko presegel, EBITDA za 2017 pa naj bi nekoliko zrasla. V Lisci na ravni skupine letos načrtujejo za poldrugi milijon evrov naložb, največja pa bo naložba v prenovo računalniškega sistema v matični družbi. Na ravni skupine se bodo lotili predvsem prenove nekaterih prodajaln in drugih vzdrževalnih del. Lisca, ki na domačem trgu proda približno petino svojih izdelkov, ima v Sloveniji nekaj manj kot 30 svojih in franšiznih prodajaln, skupaj z drugimi državami pa skupaj 130. Letos bodo bolj, kot odpirali nove trgovine, te prenavljali, sicer pa odprtja novih trgovin načrtujejo na Hrvaškem, v Srbiji in na Češkem.

Marca bodo prvo franšizno trgovino odprli v ukrajinskem Kijevu. V sosednji Rusiji je Lisca lani odprla hčerinsko družbo, od katere letos pričakuje znatno povečanje tamkajšnje prodaje.

Modna branža po oceni direktorja »nekoliko v krču«

Z odprtjem novih trgovin je povezano nekaj novih delovnih mest. V Sloveniji imajo skupaj s 44 delavci, zaposlenimi v sevniškem invalidskem podjetju Inde, zdaj zaposlenih nekaj manj kot 290 ljudi, preostalih približno 480 pa v tujini.

Glede stanja na trgu oz. v modni branži v Lisci ocenjujejo, da je ta še vedno »nekoliko v krču« in le zlagoma raste. V Lisci sicer med svoje zahodne strateške trge uvrščajo Italijo, Nemčijo in Nizozemsko in med vzhodne Rusijo, Češko ter zanje tradicionalno zelo pomembne trge nekdanje Jugoslavije. Skupaj prodajajo v najmanj 25 državah, je še povedal Kodelja.

Skupino Lisca, ki se uvršča v modno industrijo, poleg matičnega sevniškega podjetja sestavljajo še sevniško hčerinsko podjetje Inplet, Liscino proizvodno podjetje v Srbiji ter njene prodajne hčerinske družbe v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skopju, Münchnu, Pragi in Moskvi.