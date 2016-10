Moderni vaščani

Sam Bog mi pomagaj, kajti napočili so časi, ko se ne strinjam več niti sam s seboj. Spomnim se, kako sem pred leti napisal, da je – hočeš nočeš – treba spoštovati tudi poslance. Ker da so od naroda izbrani, ker v najvišjem zakonodajnem telesu zastopajo naš glas. Mojega, tvojega, vašega, našega. Res sem idiot. Nemara še večji od tistih, ki sem jih poslušal minule dni, kako razlagajo svojo ljubezen in sovraštvo do enim ljube in drugim ostudne interpelirane zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc.



Le kako naj denimo spoštujem nekoga – denimo nekega Janija Möderndorferja alias modernega vaščana –, ki najprej med svojim predavanjem kolegom soposlancem zdravstveno ministrico objema in se ji dobrika, nato pa glasuje za njeno razrešitev?! Pravi, da se je zmotil. Kar je še veliko huje, dokaz, da ne loči, kaj je za in kaj proti. Mislil je, da je glasoval ZA ministrico, a je glasoval ZA interpelacijo.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.