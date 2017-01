Močan veter odkriva strehe, živo srebro zdrsnilo že na –23 stopinj

Kako hitro se ohlaja Slovenija: temperature samodejnih postaj agencije za okolje izmerjene od 17.30 do 18. ure in od 19.30 do 20. ure. Foto: Arso

TRŽIČ, LJUBNO, ROGATEC, ČRNA NA KOROŠKEM – Vremenoslovci so napovedovali močan veter in nekateri so ga na žalost danes že imeli priložnost izkusiti.

Ob 17.50 so gasilci PGD Okonina v naselju Okonina, občina Ljubno, pomagali občanu prekriti streho stanovanjske hiše, ki jo je razkril močan veter.

Slabo uro prej je silovit veter na Zelenici, občina Tržič, na stanovanjskem objektu odkril del strehe. Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču so jo pokrili nazaj.

Danes, malo pred 15. uro, se je v naselju Spodnje Javorje, občina Črna na Koroškem, zaradi močnega vetra čez glavno cesto podrlo drevo. Dežurni delavci Cestnega podjetja VOC Celje so ga odstranili.

Okoli pol ure kasneje so razkriti strehi gospodarskega poslopja zaradi vetra poročali iz naselja Tlake pri Rogatcu. Gasilci PGD Donačka Gora so prekrili deset kvadratnih metrov strehe.

Hladen večer

Med 17.30 in 18. uro so najnižjo temperaturo v Sloveniji po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) izmerili na Kredarici, in sicer kar 23 stopinj pod lediščem. Na Krvavcu in Rogli so jih imeli –17, Rudno polje –13, Lisca še stopinjo manj. V Ljubljani so termometri kazali –4, v Mariboru, Celju, Krškem, Novem mestu, Slovenj Gradcu, Velenju –6, še več temperatur pa najdete v zgornji tabeli.

Jutri zjutraj pričakujete, da bodo temperature večinoma pod –10 stopinjami, tudi dnevne bodo zelo verjetno ostale pod lediščem.

Kako je pri vas?