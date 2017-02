Mnoge zalila meteorna voda, padavine se selijo

LJUBLJANA – Današnje jutro se za mnoge ni začelo dobro, saj jih je v domovih prebudila voda.

Že ob 6.16 so o meteorni vodi, ki je zalila kletne prostore stanovanjske hiše, poročali iz Žirovnice. Posredovali so gasilci GARS Jesenice ter PGD Zabreznica, ki so namestili protipoplavne vreče in izčrpali vodo.

Slabe pol ure kasneje se je podobno zgodilo v Trobljah, občina Slovenj Gradec. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Pameče - Troblje in izčrpali okoli šest kubičnih metrov vode.

Gasilci GARS Jesenice in PGD Zabreznica so ob 8.18 v Žirovnici prečrpali meteorno vodo, ki je zalivala garažne prostore v stanovanjski hiši.

Ob 9.38 so o težavah zaradi vode v kletnih prostori poročali iz Šentiljske ceste v Maribor, malo po 10. uri iz železarne na Ravnah na Koroškem, kjer jim je ravno tako zalilo klet. Posredovali so gasilci KGZ Ravne na Koroškem, ki so meteorno vodo prečrpali. Potopno črpalko so pustili na kraju, ker meteorna voda še doteka.

Ob približno enaki uro so imeli težave tudi v naselju Na Šancah, kjer je voda poplavila kletne prostore prodajalne. Posredovali so gasilci KGZ Ravne na Koroškem, ki so meteorno vodo prečrpali.

Težave so imeli tudi na območju Slovenj Gradca, kjer je ob 10.58 v Spodnjem Razborju voda ogrožala stanovanjski objekt, ob 11.15 pa se je enako dogajalo na Preseki v Slovenj Gradcu. Na Preseki so posredovali so gasilci PGD Šmartno, ki so s protipoplavnimi vrečami preusmerili tok vode.

Težave je povzročal tudi veter: v kraju Dobrova (Krško) je odkril del strehe.