Mladoletnika klala na šolskem dvorišču

LJUBLJANA – Zazvonil je telefon, iz tajništva so klicatelja prevezali k dnevnemu uredniku. »Hihi, haha, hehe,« se je med drugim slišalo iz slušalke. Na odločen urednikov »Halo!« se je čez pritajene smehce – porojene morda malo iz radovednosti, češ, bomo videli, kaj bo, malo pa tudi iz zadrege – oglasil mladeničev glas. Povedal je: »Pri Škofovih zavodih v Šentvidu so tatovi na šolskem vrtu zaklali ovco in jo ukradli!« Na nadaljnje urednikovo poizvedovanje, kdaj se je to zgodilo, je pojasnil, da pred dvema tednoma.



Veliki brat premalo



Tak način anonimnega sporočanja ne vzbuja občutka velike verodostojnosti. Morda je res, morda pa si kdo želi popestriti zdolgočasene trenutke. Kaj od tega, se ne da ugotoviti drugače kot s preverjanjem.

In smo se napotili v Šentvid nad Ljubljano k Zavodu sv. Stanislava, ljudsko imenovanemu Škofovi zavodi. Tam domuje vrsta cerkvenih vzgojno-izobraževalnih ustanov, od vrtca prek osnovne šole do škofijske gimnazije. Ves obsežni stavbni kompleks je krog in krog zavarovan z mrežo. V njej je odprtih le nekaj vstopno-izstopnih dohodov. Pa tudi videokamere nas kot veliki brat spremljajo tako rekoč na vsakem koraku.

