Mladoletni begunci v Sloveniji našli dom

POSTOJNA, NOVA GORICA – Enaindvajset mladoletnikov brez spremstva, ki so v Slovenijo prišli z begunskim valom, so danes in v ponedeljek že namestili v novogoriškem in postojnskem dijaškem domu. V dijaškem domu Srednje gozdarske in lesarske šole (SGLŠ) Postojna jih je 11, v novogoriškem dijaškem domu pa deset.

Ravnateljica SGLŠ Cvetka Kernel je za STA potrdila, da so otroke že namestili in da se bodo potrudili za njihov dober sprejem v novo okolje. Tudi vzdušje je v redu, je dodala.

V času pogovora so bili otroci ravno na kosilu. Kernelova je nove stanovalce dijaškega doma povprašala, ali jim je hrana všeč, kar so ji otroci potrdili. Kot je še povedala, imajo tako kot ostali stanovalci doma na izbiro več različnih jedi, sami pa se bodo potrudili, da otrokom ne bodo ponujali svinjine.

V državi je trenutno 29 begunskih otrok brez spremstva, 21 jih je v Novi Gorici oziroma Postojni. Sedem jih ostaja v azilnem domu v Ljubljani, ena deklica pa je našla rejnike.

Deset mladoletnih fantov - osem jih prihaja iz Afganistana, po eden pa iz Iraka in Alžirije - bo v Novi Gorici obiskovalo osnovno šolo za odrasle. Sedem od enajstih mladoletnih otrok, ki so od danes nastanjeni v Postojni, bo obiskovalo dve tamkajšnji osnovni šoli, štirje pa bodo vključeni v osnovno šolo za odrasle.

Dvajset od skupno 29 begunskih otrok brez spremstva je prosilcev za mednarodno zaščito. Večina med njimi jih prihaja iz Afganistana, stari pa so med 12 in 17 let. Devet otrok ima že priznano mednarodno zaščito, med njimi jih je sedem državljanov Afganistana, starih med 11 in 17 let, dva pa sta iz Sirije, stara 15 in 16 let.