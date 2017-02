Mladi zdravniki zgroženi nad perverznim predlogom bivše varuhinje

LJUBLJANA – Nova predsednica zdravniške zbornice, ki jo javnost pozna predvsem kot nekdanjo varuhinjo človekovih pravic, Zdenka Čebašek Travnik si je omislila osem tisočakov plače, poroča Pop TV. Neuradno je to 1500 evrov več od njenega predhodnika, čeprav naj bi dejansko želela še dva tisočaka več, torej kar deset tisoč evrov mesečno.

Predlog mladih zdravnikov zavrnjen

Mladi zdravniki, ki se ne želijo izpostaviti, so zgroženi in pravijo, da gre za perverzno visoko plačo. Znesku pa se čudi tudi upokojeni zdravnik, ki brezplačno zdravi osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. Aleksander Doplihar je dejal, da smo na žalost prišli do stanja, ko nas ljudje ocenjujejo po višine plače.

Nekateri zdravniki naj bi predlagali, da je plača predsednice zdravniške zbornice taka, kot je plača zdravnika specialista v najvišjem plačnem razredu, ki znaša okoli štiri tisoč evrov bruto, a predlog ni bil sprejet. Doplihar je še opozoril, da nekdo s tako visoko plačo težko zagovarja status mladega zdravnika, saj vedno gleda s piedestala nekaj višje plače.

Kje je meja?

Članstvo za zdravnike je v zdravniški zbornici obvezno. Letna članarina v njej pa znaša med 108 in 412 evri. Doplihar pravi, da bi bil primeren dohodek za predsednico zdravniške zbornice na ravni vodilnih zdravstvenih delavcev plus nekaj več zaradi obsega njenega dela.

Nekdanja in gotovo najbolj razvpita predsednica zdravniške zbornice Gordana Živčec Kalan je v času, ko jo je vodila, prejemala še višjo plačo, kar 12 tisoč evrov.