Mladi čarovniki so se sladkali tudi s prsti

PODGORJE – Začetek letošnjih krompirjevih počitnic so dobro izkoristili številni otroci iz Apaške doline. V organizaciji Turističnega društva Čemaž so namreč v Gasilskem domu Podgorje potekale že tradicionalne delavnice za otroke na temo noči čarovnic. Na ustvarjalnih delavnicah, kjer je sodelovalo presenetljivo veliko otrok, se je odvijalo marsikaj zanimivega in veselega, tako da so malčki s starši, babicami in dedki s širšega območja Apaške doline lahko res uživali. Poleg čarovniških oblačil so otroci izrezovali buče, si poslikali obraze s strašljivimi motivi in podobno. TD Čemaž jih je pogostil z različnimi dobrotami, najmlajši pa so pomagali pri peki strašljivih dobrot v obliki odrezanih prstov.



Predsednica TD Čemaž Marija Krstič je bila navdušena nad odzivom otrok, zato bodo tovrstne delavnice organizirali tudi v bodoče. »Prijetno sem presenečena nad udeležbo tako veliko otrok. Bilo jih je več deset, prišli pa so v spremstvu babic, mamic, očetov in dedkov. Z veseljem so risali, izrezovali, iz testa oblikovali različne modele in podobno. Potem ko so veliko doživeli, se posladkali s čarovniškimi keksi in se narajali z animatorko Natašo Zemljič, so otroci odšli domov veseli in zadovoljni,« nam je povedala Krstičeva, ki se je zahvalila vsem v turističnem društvu in drugim, ki sodelujejo pri aktivnostih, koristnih za celo Apaško dolino.