Mladega poslanca Čuša zavrnili

LJUBLJANA – Leta 2013 smo v Sloveniji povečali davek na dodano vrednost (DDV). Splošna stopnja se je povečala z 20 na 22 odstotkov, nižja pa za odstotno točko na 9,5 odstotka. Poslanec Andrej Čuš, ki je odmevno zapustil stranko SDS, pa je vladi zdaj, ko se v javnosti zdi, da je denarja dovolj, napovedala pa je tudi gospodarska rast, predlagal, da naj stopnje DDV s 1. julijem znižajo. Kot povzemajo predlog nepovezanega poslanca, bi s tem ukrepom »prihodki državnega proračuna iz naslova zbranega DDV letos zmanjšali za 150 milijonov evrov, pri čemer bi bil neposredni učinek znižanja davčnih stopenj v veliki meri posredno izničen z večjo porabo potrošnikov, boljšimi rezultati podjetij, večjim izplenom drugih davkov in prispevkov ter višjo rastjo BDP«.

Vlada: Manjka analiza

Vlada ga je zavrnila: »V mnenju, ki ga bo poslala DZ, je opozorila, da mora kljub ugodnim kazalcem tudi v prihodnjih letih nadaljevati postopno javnofinančno konsolidacijo in si še naprej prizadevati za uspešno upravljanje dolga državnega proračuna. Proračunski položaj ne daje možnosti za znižanje stopenj DDV brez hkratnih ukrepov na prihodkovni in/ali odhodkovni strani, ki pa jih predlagatelj ne navaja. Sprememba stopenj DDV, zaradi katere bi iz proračuna letos izpadlo približno 150 milijonov evrov, prihodnje leto pa še dodatnih 150 milijonov evrov, predstavlja ukrep s pomembnimi finančnimi posledicami, ki bi ga bilo treba v skladu zakonom o javnih financah utemeljiti z analizo stroškov in koristi. Take analize predlagatelj ni predložil.«