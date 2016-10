Mlada nogometašica nad UKC Ljubljana: Še na stranišče nisem mogla normalno

LJUBLJANA – Včasih je treba zelo malo, da mlademu obetavnemu športniku preprečimo bleščečo kariero. Skoraj bi brez nadaljevanja svoje ostala tudi mlada nogometašica Viktorija Živković, ki s klubom ŽNK Rudar Škale igra v prvi slovenski ligi.

Natrgana mišica in dolgotrajna rehabilitacija

Povedala nam je, da se je vse začelo z njeno poškodbo leta 2009, ko si je pri rosnih 15 letih natrgala zadnjo stegensko mišico. Zdravljenje in rehabilitacija sta seveda vzela svoj čas, a kaj, ko je bilo zelo hudo tudi po tistem, ko so ji zdravniki že dejali, da je – zdrava. »Bolelo me je tudi po koncu zdravljenja. Rekli so, da so vse možnosti izčrpali, a še vedno sem imela težave pri hoji, sedenju in težjih obremenitvah. Rekli so mi, da lahko zdaj normalno hodim in sedim, ampak mene je grozno bolelo, nisem mogla normalno niti na stranišče,« pripoveduje Viktorija, ki je danes stara 23 let.

Ker se je zadeva v Sloveniji pač zaključila, je njena družina poiskala še drugo možnost – v Nemčiji. V münchenski bolnišnici jo je operiral za mnoge najboljši nemški ortoped Peter Müller in jo pokrpal tako, da lahko danes s svojo kariero nadaljuje. A seveda ne tako, kot bi jo morda lahko brez poškodbe. Poseg je opravil pod splošno anestezijo, saj je lokalno odsvetoval, čeprav so se zdravniki v Sloveniji v njenem primeru poslužili prav te, nam je še pojasnila mlada športnica. Res je, da je zavarovalnica večino njenih stroškov zdravljenja v Nemčiji pokrila, ni pa, na primer, razmišljala o tem, da dekle tik po operaciji še ne sme in ne more normalno sedeti, zato so ji za vrnitev domov priporočili vlak. »Na koncu me je oče domov peljal napol v prtljažniku,« se spominja Viktorija.

Zahteva odškodnino

Zaradi vsega, kar je prestala – telesno in duševno – zdaj Živkovićeva od UKC Ljubljana zahteva plačilo odškodnine v višini 82.679,26 evra. Na ljubljanskem okrožnem sodišču je pred sodnico Majo Primožič pooblaščenka ljubljanskega kliničnega centra Helena Carlevaris Rožič zavračala mnoge od njenih navedb. Očitala ji je, da je s seboj odnesla pomembne rentgenske posnetke, da je na preglede čakala minimalno število dni in da se fizikalne terapije ni udeleževala kontinuirano, kot je to sicer predvideno. Dodala je, da je izpustila tudi kontrolni pregled, saj se ji je stanje v tistem času izboljšalo, in da je vmes staknila še druge poškodbe, ki pa bi jih morali obravnavati posamezno. »Napačno si razlaga oskrbo v UKC Ljubljana. Tožena stranka paciente zdravi, ne more pa biti odgovorna za uspeh zdravljenja,« je pojasnjevala Carlevaris Rožičeva. Viktorija je po njenih besedah v času zdravljenja dejala, da redno igra nogomet in veliko teče, težave pa da ima zlasti pri hoji v petkah.

Medicinsko dokumentacijo bo pregledal izvedenec zdravniške stroke, so se strinjali, obe strani pa sta predlagali še zaslišanje prič, od katerih bo sodnica lahko več izvedela o samih postopkih zdravljenja poškodbe, posegih, zdravniških nasvetih, njenih težavah, ki so jo ovirale v vsakdanjem življenju, in še mnogo drugega.