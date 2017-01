Miroslava s Terno do kurilnega olja

SPODNJI DUPLEK – Petih evrskih stotakov se je prejšnjo sredo razveselila upokojenka s štajerskega konca Miroslava Črnčec, ki pa, tako pravi, ne bo verjela, da je denar res njen, dokler ga ne bo držala v rokah. »Nikoli v življenju še nisem ničesar zadela. Ne na Terni in ne kje drugje, zato kar ne morem verjeti, da je tokrat drugače,« je navdušeno povedala gospa Črnčec, ki vsak dan obvezno odlepi tudi Ternino nalepko. A ker pod njo nikoli ni bilo ničesar, je to počela bolj iz navade. »Kje pa! Nikoli nisem upala, da bi me doletela takšna sreča, zdaj, ko je bila spodaj nagrada, sploh nisem mogla verjeti. Še zdaj ne verjamem,« se smeje Štajerka, ki natanko ve, za kaj bo porabila denar. »Kurilno olje,« izstreli kot iz topa. Ogrevanje je drago, sploh te dni, ko je Slovenijo zajel polarni mraz, ki se je že dodobra zajedel v zidove prebivališč in jih ohladil. In za upokojenko, ki v stanovanjski hiši živi sama, stroški ogrevanja niso mačji kašelj. Na to, da bi še kdaj imela srečo pri Terni, pa gospa Črnčec noče upati. »Ni dobro preveč upati na kaj takega,« se je hitro zresnila upokojenka, sicer že nekaj let naročnica Slovenskih novic. Prej jih je imel naročene njen prijatelj, ki je naročnino odpovedal, njo pa so Novice in zgodbe v njih tako potegnile, da se je nanje naročila sama.