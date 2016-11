Ministrstvo nad Erjavca: Očitno ne pozna sporazuma

LJUBLJANA – Po petkovem nastopu zunanjega ministra Karla Erjavca v oddaji Odmevi, so se oglasili tudi na ministrstvu za zdravje, kjer pravijo, da njegov nastop dokazuje, da je komentiral materijo, ki je ne pozna. Naj spomnimo: Erjavec je dejal, da sporazum, ki sta ga podpisala zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc in predsednik zdravniškega sindikata Konrad Kuštrin, vsebuje »še eno prilogo«.

Erjavec ne pozna sporazuma?

»Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, ki sta ga podpisala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin ne vsebuje NOBENE priloge niti njene navedbe,« so se odzvali na zdravstvenem ministrstvu.

Na Erjavčev nastop v Odmevih so se odzvali tudi v Fidesu, kjer so zapisali, da so č asi tajnih dokumentov minili

V nadaljevanju so še pojasnili, da se delovno gradivo za uvedbo fleksibilnega nagrajevanja v okviru posebnega vladnega projekta skrajševanja čakalnih dob, večje kakovosti zdravstvene obravnave in omogočanja pacientu, da bi imel zdravnik več časa za njegovo obravnavo, šele pripravlja in ni del sporazuma. »Pri pripravi tega delovnega gradiva za posebni vladni projekt sodelujejo strokovnjaki: zdravniki, direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov, zdravniške zbornice, zdravstvene blagajne, ekonomisti, vladni uslužbenci.«

Branijo ministrico

Dodali so še, da dezinformacije, ki se o stavkovnem sporazumu pojavljajo v javnosti, kažejo na veliko nepoznavanje vsebine sporazuma ali na namerno zavajanje javnosti z namenom rušenje doseženih dogovorov. V izjavi so še zapisali, da ministrica za zdravje z vladno pogajalsko skupino ni presegla pooblastil, ki ji jih je dala vlada.

»Sporazum s Fidesom je v prvi vrsti naravnan v sistemsko urejanje neurejenega: v dobro bolnikov, za katere bi imel zdravnik več časa, v zaposlovanje mladih specialistov, v izboljšanje sodelovanja med družinskim zdravnikom in drugimi specialisti. S sporazumom zdravnikom ne bi dvignili plač. Dogovorjeno je le, da bodo dodatno nagrajeni za dodatno delo, za skrajševanje čakalnih dob, kar je nenazadnje vladna prioriteta!«