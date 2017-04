Ministrico sta zapustili obe

LJUBLJANA – Vlada je na današnji seji z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje razrešila Nino Pirnat. Na njeno mesto je vlada imenovala Jožico Maučec Zakotnik, ki je to funkcijo že opravljala.

Zamenjali sta se obe

Nina Pirnat, ki je bila državna sekretarka od septembra 2014, je namreč s funkcije odstopila ter prosila za razrešitev s 30. aprilom. Pirnatova je sicer že pojasnila, da odhaja iz osebnih razlogov, delo pa bo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nova državna sekretarka pa je postala Jožica Maučec Zakotnik, ki bo funkcijo nastopila 8. maja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Maučec Zakotnikova je funkcijo državne sekretarke na ministrstvu za zdravje opravljala že med 2000 in 2005. Sicer pa je specialistka družinske medicine. Od leta 2009 je bila predstojnica centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vodila je razvoj in implementacijo nacionalnih programov promocije zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni ter skrbela za vzpostavitev in razvoj programa Svit.

Ministrstvo za zdravje sta v kratkem času zapustili obe državni sekretarki. Vlada je že konec marca razrešila Sandro Tušar, na funkcijo državne sekretarke pa imenovala Ano Medved.