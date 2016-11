Ministrica s predlogom na srečanje vrha koalicije, bodo zamrznili stavko?

LJUBLJANA – Pogajanja med vlado in Fidesom so do 20. ure prekinjena, saj je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc šla na srečanje vrha koalicije, kjer bo predstavila predlog sporazuma s Fidesom, na podlagi katerega bi zdravniški sindikat zamrznil stavko.

»Na pogajanjih smo povedali, kaj je tisto, na osnovi česar lahko stavko zamrznemo. Ministrica je odšla na koalicijo, in če bo prišla z besedilom, za katero smo se dogovorili, bomo sklicali glavni stavkovni odbor in zvečer ali ponoči sporočili odločitev,« je po prekinitvi pogajanj v izjavi za medije dejal predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin.

Fides od vlade zahteva, naj da zavezo, da bo v DZ poslala predlog spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju. S spremembo zakona bi lahko tudi drugi javni uslužbenci, ne le funkcionarji, presegli 57. plačni razred. Zahtevajo tudi dodatek za delo na terciarni zdravstveni ravni in vertikalna napredovanja.

Poleg tega zahtevajo dogovor, kako nagraditi zdravnike, ki za 30 ali več odstotkov presežejo standarde in normative iz modre knjižice. Po Kuštrinovih besedah so danes tudi točno določili roke, kdaj bi morale biti njihove zahteve udejanjene. »Na tej ravni smo tako glede vsebine in rokov soglasni. In če bo ministrica dobila zeleno luč na koaliciji, pričakujemo, da bo stavka zamrznjena,« je dejal. Dodal je, da bo Kolar Celarčevo zeleno luč koalicije tudi dobila, »ker v igri so preresne stvari«.

Če bodo danes sklenili sporazum, bo Fides za dva meseca zamrznil stavko. V tem času bo vlada morala opraviti zaveze iz sporazuma, ki jih mora potrditi DZ. Vmes bodo tudi tekla pogajanja o spremembi kolektivne pogodbe, je še dejal prvi mož Fidesa.