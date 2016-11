Ministrica Kolar Celarčeva: Žal sindikalna stran prihaja z novimi predlogi in zahtevami

LJUBLJANA – Pogajanja vlade z zdravniškim sindikatom Fides so danes prekinili zaradi popolnoma nove zahteve sindikalne strani, je za STA povedala ministrica Milojka Kolar Celarc. O predlogu sporazuma, s katerim bi po njenih besedah stavko prekinili za dva meseca, se bo pogovarjala s premierjem Mirom Cerarjem in ministrom Borisom Koprivnikarjem.

Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin in državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Nina Pirnat sta sicer po prekinitvi pogajanj medijem povedala, da se bo vsaka stran še danes odločala o predlogu sporazuma, s katerim bi lahko preprečili za torek napovedano zaostritev stavke.

Kot je pojasnila ministrica za zdravje, ki se je v času zadnjega dela pogajanj mudila na seji DZ in so jo o predlogu sporazuma seznanili na pogajanjih prisotni kolegi, glede tega potrebuje mnenje vlade.

V izjavi ob robu seje DZ je Kolar Celarčeva še poudarila, da se vlada ves čas izredno trudi in pripravlja približevalna stališča, da bi stavko zdravnikov čim prej lahko končali. »Žal sindikalna stran vedno znova prihaja z novimi predlogi in novimi zahtevami,« je dodala. Po njenih besedah so sicer zelo zbližali stališča predvsem pri normativih in standardih s časovno uveljavitvijo ter se skoraj dogovorili glede variabilnega nagrajevanja. »Na žalost pa so bila pogajanja prekinjena, ker so sindikati prišli s popolnoma novo zahtevo,« je dejala ministrica.