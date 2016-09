Minister uspešno prestal interpelacijo

LJUBLJANA – Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je po skoraj 13 urah razprave uspešno prestal interpelacijo, ki so jo pripravili v ZL. Podprlo jo je 13 poslancev, proti jih je bilo 48. Za uspeh interpelacije bi bilo sicer treba 46 poslanskih glasov.

Podporniki interpelacije so trdili, da Gašperšič slepo vztraja pri modelu javno-zasebnega partnerstva, ki da je dvakrat dražji od financiranja z javnimi sredstvi in pomeni privatizacijo infrastrukture. Želeli so jasne odgovore glede finančne konstrukcije in časovnice izvedbe projekta, ministru pa očitali, da je na razpis za EU sredstva prijavil nepripravljen projekt. Vlagatelji interpelacije so ministru očitali zaviranje gradnje drugega železniškega tira Koper–Divača, privatizacijo državne strateške infrastrukture, nezakonito delovanje in površnost pri vodenju resorja.

Gašperšič je vse očitke zavrnil, interpelacijo pa označil kot možen, a nespameten poskus preprečiti, da bi se projekt drugega tira izvedel z javno-zasebnim partnerstvom.