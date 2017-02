Minister pijan v parlamentu?

LJUBLJANA – V petek je v državnem zboru potekala 27. seja poslank in poslancev, na dnevnem redu je bila prva obravnava predloga zakona o sodnem svetu, pozneje še zakona o državnem odvetništvu. Dvorana ni bila polna, morda je k temu pripomogel lep dan, kar je v svojih besedah ugotavljal tudi minister za pravosodje Goran Klemenčič, ko se je opravičeval, da ga ni bilo v dvorani med predstavitvijo mnenj pri zakonu o državnem odvetništvu: »Opravičilo tistim redkim poslankam, v bistvu je več poslank kot poslancev danes v državnem zboru, ki so še sedajle tukaj. Svaka vam čast! Jaz imam tudi dve hčerki doma, tako da, super …«

Nato je Klemenčič krenil v retorične bravure, ki jih je podkrepil s telesno govorico, z obojim pa je ustvaril muzajoče se obraze okoli sebe. Kakšna beseda mu ni gladko stekla z jezika, preskakoval je misli, še posebno takrat, ko je debata iz strokovnih zašla v politične vode in so začeli navzoči debatirati, ali na račun države več zasluži Klemenčičeva žena Nina Zidar Klemenčič ali opozicijski prvak Janez Janša in njegov brat, kot je namigoval Klemenčič. Med vsem ga je še posebno zmotil poslanec SDS Vinko Gorenak: »Ali menite, da je s strani ministra Vlade Republike Slovenije nepristojno reči, da je recimo gospod Gorenak, ki ve, da smo imeli pet temeljnih, da je pač veliko na televiziji zadnje dni, ker smo imeli zakone s področja pravosodja, in on je, kot jaz vem, še vedno minister za pravosodje v senci. Ima danes nov telovnik ali pa rdečo kravato, ima rdeče to, ima rdeč računalnik. Ali bi mu lahko rekel kaj glede tega? Ali je to nedopustno s strani ministra?« Za pojasnilo te izjave smo zaprosili ministra Klemenčiča v ponedeljek, a nam je ni (hotel ali mogel) pojasniti.

Ost seje se je izgubljala že tako daleč, da je podpredsednik Matjaž Nemec v nekem trenutku naslednjo govornico Jasno Murgel neposredno pozval: »Prosim vas, peljite nas na prava pota. Vam lahko dam besedo?« In ko je dobila besedo, je najprej izstrelila: »Gospod podpredsednik, čakam, da se zresnimo in da razpravljamo o predlogu zakona o državnem odvetništvu. To je namreč točka danes.« Finale pa ni sledil v dvorani državnega zbora, ampak na družabnem omrežju twitter – tam je Janez Janša gladko zapisal: »Ima kdo pri roki alkotest? Naj ga prinese v DZ. Minister Goran Klemenčič nažgan kot aksa. Brez heca. Zaudarja 30 metrov naokrog. V živo na tretjem programu RTV,« je zapisal prvak opozicije. Pozneje so na eni slovenskih televizij naredili dvominutni prispevek s Klemenčičevimi retoričnimi bravurami, ki so – tako koncentrirane – prej potrjevale kot ovrgle Janševo izjavo. Alkotesta očitno ni prinesel nihče, da bi ugotovili, kdo ima prav.



