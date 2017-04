Minimalna pokojnina po novem 500 evrov?

LJUBLJANA – Državni zbor (DZ) bo danes obravnaval predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi tistim z najnižjimi pokojninami, ki so se upokojili s polnimi pogoji, zvišali pokojnino na 500 evrov.

DZ bo predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obravnaval po skrajšanem postopku. Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar je na seji pristojnega odbora zatrdil, da predlog ne posega v sistem odmere pokojnine po splošnih predpisih. Do zagotovljene najnižje pokojnine tako v nobenem primeru ne bodo upravičeni tisti, ki se upokojijo predčasno. Njihova predčasna pokojnina je namreč po opozorilu koalicije znižana zaradi upokojitve pred določeno starostjo, pri čemer so za zmanjšanje vedeli ob sami upokojitvi.