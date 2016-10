Milojka Kolar Celarc ostaja ministrica za zdravje

LJUBLJANA – Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je uspešno prestala interpelacijo, ki so jo proti njej vložili poslanci SDS. Razrešitev ministrice je podprlo 24 poslancev, proti je bilo 49 poslancev.

V razpravi so se vrstile kritike na ministričino delo zlasti iz vrst SDS in NSi, mestoma so bili kritični tudi v koalicijskih vrstah. Očitki so se nanašali zlasti na neukrepanje pri skrajševanju čakalnih vrst v zdravstvu, neukrepanje pri korupciji in odsotnost sistemske zakonodaje.

Predstavnica predlagateljev Jelka Godec je po celodnevni razpravi ugotavljala, da ostaja več ključnih vprašanj, na katera niso dobili odgovora. »Vse ste prevalili na bivše ministre in vlade,« je ugotavljala poslanka.

Kolar Celarčeva je očitke iz interpelacije zavrnila kot neutemeljene, ki da, kot je zapisala v odgovoru na interpelacijo, temeljijo na govoricah, nepreverjenih trditvah, znanih mnenjih interesnih skupin in populističnih ocenah.

Najodločneje so v bran ministrici stopili v SMC, iz kvote katere prihaja Kolar Celarčeva, podporo ob današnjem glasovanju pa so ji napovedali tudi v koalicijskih DeSUS in SD, čeprav ne povsem brez pomislekov. Do Kolar Celarčeve so namreč kritični tudi nekateri koalicijski poslanci, zlasti iz vrst DeSUS.

Glede na to se ji že v prihodnjih mesecih obetajo nove preizkušnje. V DeSUS so ji namreč v zameno za podporo pri interpelaciji postavili rok, da do 12. decembra pripravi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Še en preizkus za koalicijo pa bo predlog zakona o lekarniški dejavnosti.