Milka snema na Jezerskem

Da Jezersko postaja simbol za neokrnjeno gorsko naravo, dokazuje tudi eden od najnovejših Milkinih oglasov za čokolado. Oglas, ki so ga po nemških in angleških televizijskih mrežah začeli vrteti te dni, pač ni bil posnet nekje v osrčju mogočnih švicarskih Alp, temveč (tudi) na Jezerskem, ob tukajšnjem jezeru in na več kot petsto let stari Šenkovi domačiji.



»V mešani nemško-slovenski ekipi, ki je pri nas snemala na pomlad, je bilo kakšnih sto ljudi. Nekaj igralcev, ki nastopajo v oglasu, je bilo iz Nemčije, nekaj je bilo Slovencev. Podobno je bila sestavljen tudi preostanek ekipe, ki se je pri nas mudila en dan,« je o ozadju povedala Polona Virnik Karničar, ki z možem Drejcem na turistično pot uspešno preusmerja eno najstarejših domačij na Jezerskem.



Kot pravi sogovornica, so nekaj prizorov za oglas posneli tudi v leseni hiši Preužitkarici, ki so jo skrbno preuredili predlani, del oglasa pa je bil posnet na Planšarskem jezeru. »S seboj so imeli tudi tovornjake, agregate, prinesli so tudi hrano za člane ekipe, mi pa smo jim ponudili, kar so potrebovali,« pravi Polona, gonilna sila Turističnega društva Jezersko. Strinja se, da imajo od snemanja oglasov lahko dobiček vsi – tako tisti, ki se pri nas ukvarjajo s produkcijo, kot naši igralci in navsezadnje domačini z Jezerskega, ki v prihodu tujih snemalnih ekip lahko vidijo izziv in priložnost, hkrati pa bi lahko oglase, v katerih se pojavljajo vsem znane blagovne znamke, lahko uporabili za turistično promocijo svojega kraja.



Podobno meni tudi Jurij Rebolj, župan Jezerskega, ki je med pogovorom o eni najbolj fotogeničnih občin pri nas še pojasnil, da se zdi oglaševalcem še posebno slikovita dolina Ravenske Kočne. O tem, kaj je občina doslej imela od obiska produkcijskih ekip, pa je sogovornik povedal: »Če so oglase snemali na občinski zemlji, smo jih prosili, naj v zameno nekaj nakažejo lokalnemu gasilskemu društvu ali vrtcu. A kaj preveč denarja doslej ni bilo, saj so kvečjemu dvakrat podarili nekaj sto evrov.« Oglas za telekomunikacijskega operaterja so tu snemali Norvežani, zaradi oglasa za mobilni telefon je prišla finska ekipa, Jezersko pa se je v zadnjem času pojavilo celo v indijskem oglasu za enega od živilskih izdelkov. Predlani se je na Jezerskem mudila slavna ameriška manekenka in igralka Kate Upton, ki je tu posnela oglas za videoigro Igra vojne (Game of War – Fire Age), prejšnji teden so se po vijugasti cesti do Jezerskega menda vzpenjali najnovejši japonski avtomobili znamke Mitsubishi.



In če drži, da je Jezersko ena najbolj fotogeničnih slovenskih občin, drži tudi to, da bi domačini brezhibne posnetke svojih krajev lahko uporabili za svojevrstno oglaševanje kraja. Za začetek bi lahko zbrali vse televizijske oglase, ki so bili v zadnjih letih posneti na Jezerskem. A tu se utegne pojaviti težava, saj so slovenski špičaki na televizijskih zaslonih pogosto videti tako predrugačeni, da jih zlahka spregleda celo budno oko domačina. Ali kot je oglaševalsko olepševanje sveta ošvrknil eden od tistih, ki že vse življenje bivajo na Jezerskem: »Saj vidiš, da je na televiziji nekaj znanega, a to pogosto opaziš šele, ko veš, kaj točno moraš gledati.«