Milka in 2Cellos

Dogodek današnjega dne je slovo Tine Maze. In to doma, na Pohorju, na Zlati lisici, neke vrste štajerski Planici. Obe sta slovenska simbola, veliko več kot zgolj smučarska. Ne bom papagajsko našteval, kaj vse je za našo smučarijo in Slovenijo naredila Tina, le to, da bo od njene prve zmage v svetovnem pokalu v avstrijskem Söldnu letos minilo poldrugo desetletje.



Bilo je v sezoni 2002/2003. Slovenci smo postajali na smučarijo jezni. Razvajene z dosežki Križaja, Petroviča, Strela, Franka, Svetove, Pretnarjeve, Hrovatove, Kunca, Koširja so nas začeli po levi in desni prehitevati celo Hrvati. In to tako in toliko, da bi bili v cilju pred našimi tudi, ako bi mi po isti progi vozili smuk, oni pa slalom.

