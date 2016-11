Milijoni z računa

LJUBLJANA – Policija je prejšnji torek prevzela šest vozil VW caddy in 25 vozil VW golf brez oznak, so potrdili na policiji, potem ko nam je bralec poslal fotografije na tovorno vozilo naloženih novih policijskih vozil . Za caddyje so plačali prek 207 tisočakov (34.520 za vsakega, z davkom na dodano vrednost), za golfe pa nekaj več kot 814 tisoč evrov (20.357 evrov za kos). To skupaj znese prek milijon evrov. A to je le del od 343 vozil, ki jih je ministrstvo za notranje zadeve kupilo prek javnega naročila, ki so ga izvedli v letu 2016. Naj dodamo, da so vozila namenjena za potrebe policije, predvidoma pa bodo dobavljena do konca novembra.

Javno naročilo – kar 27 sklopov – je ministrstvo za notranje zadeve oddalo osmim podjetjem, ki si bodo razdelila nekaj več kot 6,6 milijona evrov.

Na vprašanje, katera vozila so kupili, so odgovorili: »Na razpisu so bili izbrani avtomobili različnih znamk in različni dobavitelji.« Koliko bo stalo vseh 343 vozil, niso zapisali. Lahko pa iz iz informacij po končanem razpisu ugotovimo, da so bila naročila po sklopih oddana družbam:

– Porsche Slovenija (2,87 milijona evrov),

– Renault Nissan Slovenija (1,09 milijona evrov),

– Avtotehna Vis (989.728),

– A-Cosmos (733.320 evrov),

– Toyota center Ljubljana (600 tisoč evrov),

– Porsche Inter Avto (274.879 evrov),

– Malgaj (67.242),

– Imexa (14.880).

Za dva sklopa ponudb sploh ni bilo.