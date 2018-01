Milijon izplačan! Razkrivamo, kam so ga nakazali

LJUBLJANA – Srečnež, ki mu je novoletni Super Loto prinesel milijon evrov, ni prav dolgo čakal in se skrival. Kot so sporočili iz Loterije Slovenije, so na račun srečneža že izplačali 850 tisoč evrov.

Zajeten kupček denarja

Super Sedmico s srečno kombinacijo 2, 18, 19, 20, 26, 28, 36 je dobitnik vplačal na bencinskem servisu na Igu. »Od vrednosti dobitka Super Sedmice v višini milijon evrov smo igralcu po plačilu 15 odstotkov davka, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, izplačali 850.000 evrov,« so sporočili iz Loterije.

Zajetnega kupčka denarja so se tako razveselili tudi na občini Ig, kjer nam je direktor občinske uprave Janez Miklič potrdil, da je bil denar že nakazan na njihov bančni račun. To pomeni, da je dobitnik doma v občini, kjer je bila dobitna kombinacija vplačana.

Bes igralcev igre na srečo

Tokratni žreb in objavo srečne kombinacije je sicer zaznamoval pravi škandal. Na spletni strani Loterije Slovenije so se namreč v roku ene ure pojavile kar tri različne kombinacije domnevno izžrebanih številk. Že včeraj so za medije pojasnili, da je šlo za tehnično napako, ki so jo odpravili v najkrajšem času – takoj ko so opazili, da je do nje prišlo. Namesto izžrebanih številk so namreč objavili številke, ki so bile izžrebane marca lani. Pri Loteriji so še povedali, da so uvedli tudi notranji nadzor in da je do napake prišlo zgolj na njihovi strani. Rezultati, ki so jih takoj po žrebu posredovali vsem medijem, pa so bili pravilni.