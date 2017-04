Milano, Ancona, Livorno

Že kot srednješolec sem z nahrbtnikom jel vandrati po Evropi, največkrat z vlakom in na danes, vsaj na avtocestah in hitrih cestah, prepovedan avtoštop. Ne spomnim se, da bi se na mejah takrat dolgo čakalo, in tudi drugih težav nisem imel, te so se začele po vrnitvi z moje enoletne turneje po Makedoniji, ko sem se zaradi začetne pleše, posledice nošenja titovke, začel briti po glavi, in stopnjevale potem, ko sem se tetoviral po obeh rokah – tetovaže so bile takrat še redkost in ne modni trend kot danes.



Odtistihdob je bilo moje prečkanje meja leta in leta prava pravcata muka. Na začetku je mejne uniformirance, sploh v Skandinaviji, zaradi jugoslovanskega potnega lista skrbelo, da bom poskušal emigrirati, po osamosvojitvi in z njo selitvi na bolj čislan slovenski pasoš pa sem se iz potencialnega gastarbajterja prelevil v domnevnega tihotapca drog in orožja. Predvsem Italijani so me jako čislali, če sem šel k njim z vlakom, so me na hitro prečekirali kar v vagonu in moje morebitno gostovanje na Europolovem oziroma Interpolovem seznamu iskanih oseb preverili po radijski zvezi – pri črkovanju priimka so si pomagali s svojimi mesti: M(ilano), A(ncona), L(ivorno) –, če sem bil v avtu, pa sem pogosto slišal ukaz »zapeljite na stran«.

