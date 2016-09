»Migranti se prosto sprehajajo po Sloveniji in delajo svinjarije«

LJUBLJANA – Informacija, ki jo je pred dnevi objavil CNN, da so teroristi, povezani z napadi v Parizu, potovali čez Slovenijo, ni presenetila Zmaga Jelinčiča, prvega moža SNS. »Ko sem na to opozarjal, so rekli, da sem nor, zdaj pa je panika,« je dejal za slovenskenovice.si.

Upa, da bomo ohranili domovino

»Moja opozorila, da so šli teroristi čez Slovenijo, so bila preslišana. Smejali so se. Zdaj ko so to objavili Američani, pa panika. Ko sem jaz bil na mejnih prehodih in opozarjal, da čez potujejo droga, orožje in teroristi, so rekli, da sem nor. Zdaj se vidi, da je res,« je komentiral in dodal, da iz obveščevalnih krogov po svetu sliši grozljive zgodbe. »Ni samo to, kar se je izvedelo, to je le vrh ledene gore. Če se ne bomo pripravili, bomo nastradali. Res bomo postali migrantski žep. Migranti se že prosto sprehajajo po Sloveniji in že delajo svinjarije. Naša vlada pa še vedno prikriva nekatere dogodke. Nočejo npr. povedati, kdo je bil tisti, ki je zaklal policista in nato še sebe, čeprav poznajo ime in priimek. To ni Nemec, ampak nemški državljan migrant,« je bil kritičen Jelinčič, ki odkrito priznava, da ga skrbi za Slovenijo, in upa, da nam bo vendarle uspelo ohraniti domovino.

Na volitve

Prav zaradi vsega dogajanja se v SNS že pripravljajo na naslednje volitve. »Na volitve gremo. Stranko smo renovirali. Ven smo pometali celo kupico ljudi in smo šli na novo. Priključuje se nam cela vrsta pametnih, izobraženih in poštenih ljudi. In to je tisto, kar šteje. Ne bomo več šli v množičnost stranke, pomembna je namreč kvaliteta, potem pa podporniki dajo svoje. Je pa res, da smo verjetno edina stranka, ki se bori za slovenski narod in proti tej migrantski krizi in proti migrantskemu valu, ki prihaja,« je še dejal.