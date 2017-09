Mi, Slovenci!

Še dobro, da imamo športnike. Ti nas vsakič znova opozarjajo, da v današnjem ponorelem svetu še vedno nekaj veljajo osnovne življenjske vrednote, zaradi katerih plemenitimo naše življenje in nismo samo zbezljani potrošniki ali volivci s spominom zlate ribice. Zdaj imamo še najboljše košarkarje v Evropi, kar nas navdaja z neizmernim ponosom in veseljem. Morda smo majhna država, a smo zelo velik narod. To se je pokazalo tudi s spodbujanjem navijačev v Istanbulu, ki so poskrbeli za selitev dela nacije ob Bosporsko ožino, v domovini pa smo kot eno dihali za četo selektorja Igorja Kokoškova. Nadvse všeč mi je, da je na eurobasketu blestela tako multikulturalna slovenska izbrana vrsta. Naravnost svetovljansko se mi zdi, da je homogeno do popolnosti delovala zasedba z možmi, ki jih je vodil srbski strokovnjak, tekli, skakali in metali pa so kleni slovenski reprezentanti slovenske, balkanske in ameriške krvi. Združeni pod slovensko zastavo in ob Prešernovi Zdravljici.

