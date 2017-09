V prvem nadstropju so na ogled čipke in izdelki učencev iz krožka keramike z OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. FOTO: Janez Kuhar

V Petrovčevi hiši v Cerkljah na Gorenjskem je od minulega četrtka na ogled osma samostojna razstava 315 klekljanih izdelkov pridnih rok tridesetih deklet in žena iz klekljarske skupine Lastovke Cerklje, ki so jo poimenovale Metulji, ujeti v nitke in glino. Na njej z izdelki sodelujejo tudi člani krožka keramike OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem pod vodstvom mentorice Maje Zajc Sobočan. V spodnjih prostorih Petrovčeve hiše je na ogled 260 klekljanih metuljev, in tako kot je pisana narava, so tudi ti pisani in razigrani.

Lastovke združujejo klekljarice iz občine Cerklje in številnih okoliških krajev. Klekljana čipka je resnično umetnina, mavrica barv in belina v nitih, ki se prepletajo v nešteto tehnikah. Ročno izdelana čipka je nekaj, kar ljubitelji ročnega dela, umetnosti in lepih stvari cenijo že stoletja. Za klekljanje pravimo, da je starodavna domača obrt tudi na Slovenskem. Njihovo delo je prepleteno z ljubeznijo do klekljanja in druženja, zato pod vodstvom Alojzije Mrgole ustvarjajo čudovite unikatne izdelke. Na ogled so v zgornjih prostorih Petrovčeve hiše.

Klekljajo od 2009.

Članice klekljarske skupine Lastovke Cerklje letos začenjajo osmo učno leto. Srečujejo se vsak ponedeljek od 18. do 20. ure v prostorih OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. Nad izvedbo njihovih klekljarskih umetnin skrbno bdita mentorici Mrgoletova in Zdenka Zajc. Prav vse se veselijo srečanj, ki jim dajejo možnost učenja izdelave novih klekljanih mojstrovin in hkrati omogočijo prijetno druženje ter sproščen klepet. Njihova jata zdaj šteje 30 članic. Lastovke skupaj klekljajo od leta 2009, takrat jih je bilo deset.

V preteklem letu so klekljale čipke, ki od božiča krasijo prt na glavnem oltarju v župnijski cerkvi Marije vnebovzete v Cerkljah, sodelovale so na razstavi jaslic v Cerkljah in na Prevaljah ter razstavljale v domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah pa tudi v Žireh na natečaju Čipka na torbici, kjer je Zdenka Zajc osvojila odlično tretje mesto. Sodelujejo pri projektu Kulturnega društva Dutovlje Fabijanova čipka; za njih so izdelale cvet krizanteme, ki jo bodo povezali v Fabijanov prt. Zdaj hitijo klekljati za stolnico v Ljubljani.

Andreja Štern, rojena v Poljanski dolini, z Lastovkami kleklja že sedmo leto, sicer pa jo je tega naučila mama, ko je bila še osnovnošolka. Klekljala sta tudi njena stara mama in oče. Anka Vidmar se je naučila klekljati pri Lastovkah: »Čipka me je navduševala že od mladih nog, vendar ni bilo priložnosti, da bi se tega naučila. Kot večino deklet so nas v naših krajih učile stare mame le kvačkati, plesti in vesti. Pred sedmimi leti pa sem prišla v Cerklje, si tam ogledala razstavo in bila navdušena.«

Prvič na ogled

»Vse leto smo pridno klekljale in prav vsi razstavljeni izdelki so na ogled prvič in narejeni v minulih mesecih,« je na odprtju razstave še povedala Anka Vidmar, ki je domiselno povezovala krajši kulturni program, v katerem so nastopili recitatorki Ada Lovše Mušič in Marija Kern, mlada klarinetistka Adrijana Slemc ter pevska skupina ljudskih pevk in pevcev skupine Klasje, ki pojejo pri Folklorni skupini Cerklje.

Klekljarice so se zahvalile Tini Ručigaj, ki je z možem Marjanom izvirno postavila razstavo, ta pa je pohvalila mlade umetnike šolarje, ki ustvarjajo čudovito oblikovane izdelke iz gline, zato se je odločila, da njihovo ustvarjanje predstavi. Posebno zahvalo so izrekli mentorici učencev OŠ Davorina Jenka Maji Zajc Sobočan za sodelovanje na letošnji razstavi.

Med obiskovalci iz vse Slovenije so izdelki vzbujali veliko pozornosti in pohval, precej jih je tudi v knjigi vtisov. Med drugim smo lahko prebrali zapis gospe Damijane: »Naj nitke še dolgo tečejo preko vaših izjemnih idej v lepe izdelke. Čudovit preplet otroških keramičnih izdelkov učencev OŠ Davorina Jenka Cerklje z zrelimi izdelki iz čipke!« Ada Lovše Mušič pa je zapisala: »Noro! Vso to lepoto bom dojela čez nekaj dni. Iskreno čestitam prav vsem in korajžno naprej. Moje navdušenje je ogromno!« Razstava v Petrovčevi hiši bo na ogled vsak dan od 9.00 do 19.00 še do četrtka.



V čipke ujeti metulji Marija Kern z Zgornjega Brnika je posebej za odprtje letošnje razstave napisala pesem ter jo v narodni noši tudi recitirala.

V čipke ujeti metulji

Vse poletje pisani metulji,

od cveta do cveta so veselo plesali,

jim čriček je melodije igral,

večkrat jih veter je z nevihto pregnal.

Z njim jesen je prišla,

iz oblakov vse pogosteje rosila,

ohromila jim nežna je krila.

Zdaj v čipke ujeti metulji

so se varno vanje poskrili,

mize, stene in prsi krasijo,

tisoči vozlov trdno skup jih držijo.

image_12952_0.jpg: Klekljarice so letos navdušile z metulji, ujetimi v nitke. FOTOgrafije: Janez Kuhar



image_12952_1.jpg: Klekljarice so se zahvalile Tini Ručigaj, ki je skupaj z možem Marjanom izvirno postavila razstavo.



image_12952_2.jpg: Tudi motor je bil izdelan iz čipk.



image_12952_4.jpg: Na ogled so bili klekljani prti različnih velikosti.



image_12952_5.jpg: Za izdelavo metulja je bilo potrebnih tudi petnajst ur.



image_12952_6.jpg: Marija Kern je posebej za to slovesnost napisala pesem V čipke ujeti metulji.



image_12952_7.jpg: V prvem nadstropju so na ogled čipke in izdelki učencev iz krožka keramike z OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem.