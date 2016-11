Metla ne bo več pela

ŠMARJE PRI SEŽANI – Če nagrada, robotski sesalnik roomba 651, ne pomeni dodatnih stroškov, ki bi jih moral plačati s skromno pokojnino, potem je to odlično darilo, je bil jasen Dušan Peric iz Šmarja pri Sežani, ko je izvedel, da se je sreča tokrat nasmehnila njemu. Dolgoletni naročnik Slovenskih novic, ki je takoj povedal, da ima že 68 let in da ni najboljšega zdravja, tako da mora zdravnika obiskati najmanj enkrat na teden, je zadovoljen, da je pod nalepko časopisa našel robotski sesalnik. Darilo je primerno, saj gospodinjska opravila, kot je čiščenje stanovanja, opravlja sam. »Sesalnik bo zelo koristen, ker ne bo več treba uporabljati metle,« je ugotovil upokojenec, ki je do zdaj zadel le manjša darila, kot so na primer svinčniki. Do leta 2006 je bil zaposlen, najprej kot delavec v Iskri, in preden se je zgodil njen konec, je odšel v Kraški vodovod. »Sam si kuham in za vse poskrbim sam,« je razložil mož, ki prebere Slovenske novice, »kolikor mu dopušča vid«. V najbolj branem časopisu so zanj najbolj zanimive teme o lumparijah, je razložil, pa o nesrečah, ki se dogajajo ljudem po Sloveniji. Križank in podobnih miselnih ugank ne rešuje, saj ima zaradi slabega zdravja s seboj dovolj dela, vendar pa si čas, ki mu preostane, krajša še z gledanjem televizije. In dan hitro mine.