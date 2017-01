Meteorologi: Snežilo bo, grozi tudi žled

LJUBLJANA – Prehod iz starega v novo leto so zaznamovale nizke temperature, danes so namreč ponekod izmerili tudi –13 stopinj C. Že v noči na torek pa lahko pričakujemo tudi sneg, napovedujejo vremenoslovci.

Lahko je nevarno

Vremenoslovci so za Primorsko za ponedeljek in torek izdali rumeno opozorilo zaradi nevarnosti žleda in poledice. Nevarnost žleda naj bi grozila jutri proti večeru.

Agencija za okolje ob tem opozarja, da so ceste in pločniki lahko poledeneli. Lomijo se lahko manjše veje. »Priporočamo veliko previdnost pri hoji na prostem in vožnji na prizadetih območjih. Že najmanjša debelina ledu na cesti je zelo nevarna,« so zapisali.

Prihaja sneg!

V noči na torek in v torek zjutraj bodo predvsem v južni Sloveniji padavine, tudi po nižinah večinoma kot sneg. V torek se bo postopno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V sredo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno.

Danes bo pretežno jasno, občasno bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti.

Jutri bo v sosednjih pokrajinah Italije in Hrvaške zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. V krajih južno od nas se bodo že dopoldne začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo v noči na torek prehodno razširile nad vse sosednje pokrajine. Glavnina padavin bo v krajih južno od nas. Hrvaški meteorologi so za območje celotne države izdali rumeno opozorilo zaradi nevarnih vremenskih razmer.