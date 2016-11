Meteorologi Slovenijo obarvali z rumeno, kaj nam grozi?

LJUBLJANA – Celotni zemljevid Slovenije je za današnji in jutrišnji dan obarvan z rumeno. Meteorologi so zaradi močnega vetra izdali rumeno opozorilo. Veter se bo po napovedih meteorologov okrepil v popoldanskem času.

V severozahodnem delu Slovenije je rumeno opozorilo izdano tudi zaradi možnih snežnih plazov.

Na spletni strani agencije za okolje so še zapisali, da se bodo ponoči ponekod v notranjosti Slovenije prehodno spet pojavljale rahle padavine. Začel bo pihati severovzhodnik, na Primorskem burja. »Jutri se bo delno zjasnilo, predvsem ponekod v osrednjem delu Slovenije bo sprva še oblačno. Pihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Jutranje temperature bodo od –1 do 4, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija.«

Pod ledišče!

V torek se opozorilu zaradi vetra pridružuje še opozorilo zaradi nizkih temperatur. To je zaradi nizkih temperatur izdano tudi za četrtek. Po trenutnih napovedih se bodo v torek temperature spustile krepko pod ničlo, v sredo pa še nižje.