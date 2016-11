Meteorna voda že ogroža življenja stanovalcev

LJUBLJANA – Vremenskih nevšečnosti očitno za danes še zdaleč ni konec. Ob 16.21 je akumulirana meteorna voda na Stresovi ulici v Kobaridu ogrožala stanovalce, sporočajo z Uprave RS za zaščito in reševanje. O zalitih kleteh prav tako poročajo iz Slovenj Gradca, Kamnika, Kobarida, pri Tolminu je veter celo odkril streho gospodarskega objekta.

Agencija RS za okolje je ob 18.00 izdala opozorilo, da imajo reke na zahodu države večinoma ustaljene pretoke: "Ponovno nekoliko naraščajo reke v zgornjem Posočju in na območju Bohinja. Do sredine noči lahko reke na zahodu ponovno nekoliko porastejo, v drugem delu noči pa pričakujemo poraste predvsem manjših rek v vzhodnem delu države. Možna so manjša razlitja ob rekah."

Ponekod luna in zvezde, drugje nevihte. Razmere se hitro spreminjajo. Razen na SZ, kjer naliva že 36h. Skupna vsota na Voglu nad 420 mm. pic.twitter.com/sc0PV5L48F — Blaž Šter (@vremenolovec) 6 November 2016

Ob močnejših nalivih lahko ponoči porastejo in poplavijo manjše reke in hudourniki v večjem delu države. Opozorilne pretoke pa v tem trenutku presega Soča s pritoki v zgornjem toku, Sava Bohinjka s pritoki, Vipava s kraškimi pritoki ter Kolpa v zgornjem in srednjem toku.

Napovedujejo, da bo bo še naprej pihal močan jugozahodni veter s hitrostjo okrog 80 km/h, ob morju pa okrepljen jugo.

Kako pa je pri vas?