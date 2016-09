Melania Trump bi rada milijone

NEW YORK – Žena republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa Melania Trump je uresničila napovedi in vložila odškodninsko tožbo proti lastnikom časopisa Daily Mail ter avtorju spletnega bloga iz Marylanda. Tožba je vložena zaradi domnevno 100-odstotno lažnega poročanja, ki da je močno škodovalo njenemu osebnemu in poslovnemu ugledu, je sporočila odvetniška pisarna, ki zastopa Melanio. »Med lažmi je tudi trditev, da je bila gospa Trump v 90. letih prejšnjega stoletja, preden je spoznala svojega moža, spremljevalka. Dejanja toženih so tako zlobna in škodljiva, da je škoda ocenjena na 150 milijonov dolarjev,« je sporočil odvetnik Charles Harder.



Zgodbo so povzeli vsi svetovni mediji: Trumpova naj bi po trditvah toženih medijev ob prihodu v ZDA, preden je spoznala Donalda Trumpa, delala za manekensko agencijo, ki naj bi dekletom omogočala dodaten zaslužek s prostitucijo za bogate stranke. Članki so se sklicevali na neavtorizirano biografijo Melanie Trump, ki naj bi bila objavljena v Sloveniji.



Tožbo so v Marylandu vložili proti družbi Mail Media (starševskemu podjetju britanskega tabloida Daily Mail) in blogerju Websterju Tarpleyju, ta je zapise sicer pozneje umaknil in se opravičil, a ga je tožba vseeno doletela – v opomin vsem, ki bi poskušali natolcevati o Trumpovi ženi. Tudi otoški tabloid je po grožnji s tožbo zapise umaknil, zdaj pa so v opravičilu in pojasnilu sporočili, da v članku niso trdili, da so obtožbe resnične, ampak so zapisali, da zanje ni dokazov. »Namen članka je bil, ali lahko to obtožbe vplivajo na predsedniško kampanjo, ne glede na to, da niso resnične,« so zapisali in še, da uredniki obžalujejo sleherno napačno interpretacijo članka.

