Meja sneženja se spušča: sneg bo pobelil, za vikend pa...

LJUBLJANA – Meja sneženja se bo v noči na torek spustila na nadmorsko višino med 800 in 1100 metri, pričakuje pa se, da bo sneg pobelil še nižje površine, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO). Po aktualnih napovedih pa lahko konec tedna znova pričakujemo otoplitev do 20 stopinj Celzija.

Na Primorskem bo sicer v torek povečini suho in občasno delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od šest do deset, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, so še zapisali na agenciji za okolje.

V sredo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V četrtek pa se bo po delno jasnem in po nižinah meglenem jutru pooblačilo, zvečer bo na Primorskem začelo deževati. Oba dneva bo zjutraj možna slana. V petek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo, ob morju so možne tudi nevihte.Meja sneženja se bo spustila do 800 metrov, konec tedna topel