Medved pri Škofji Loki uničuje čebelnjake

ŠKOFJA LOKA – »V nedeljo zjutraj smo opazili, da je le nekaj metrov proč od naše hiše, kjer smo imeli postavljene panje za vzrejo matic, medved poškodoval pet panjev, popolnoma uničeni pa so bili trije. Že jutro zatem me je poklical znanec, ki se je v službo zarana peljal po Bodoveljski grapi. Obvestil me je, da je popolno razdejanje tudi v grapi na drugi strani hriba, kjer imam kak kilometer od naše hiše postavljeno še eno stojišče. Tam je bilo uničenih dvanajst panjev, obstal je le eden,« je včeraj dopoldne pripovedoval Krištof Bokal. Zadnjih osem let ima panje postavljene v Bodoveljski grapi, ki je dobrih pet kilometrov in le nekaj kratkih minut vožnje oddaljena od središča Škofje Loke. Predlani se je usmeril v vzrejo čebeljih matic in ravno ti panji so zamikali medveda.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«